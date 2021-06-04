Глава ФСВТС заявил, что Турция не пересмотрит военное сотрудничество

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Турция не информировала РФ о пересмотре или корректировке соглашений по военно-техническому сотрудничеству под давлением США, сообщил "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"На сегодняшний день мы не являемся свидетелями того, что под давлением США турецкая сторона что-либо пересматривает. Мы не получали никаких сигналов или тем более официальных заявлений, что турецкая сторона что-то меняет, корректирует или переносит", - заявил Шугаев в кулуарах ПМЭФ.

Он подчеркнул, что российско-турецкое ВТС развивается планомерно. "У нас есть определенный план работы. Никто не ставит под сомнение, что что-то будет исполняться, а что-то нет",- сказал глава ФСВТС.

По его словам, в настоящее время в Турции находится "достаточное количество" специалистов в рамках контракта на С-400.

"Ни о какой высылке и речи не идет. Мы в соответствии с нашим графиком будем возвращать наших специалистов домой по мере того как они выполнят свои обязательства. Все в соответствии с контрактными обязательствами происходит",- заявил Шугаев.

Отвечая на вопрос о возможных сроках заключения нового контракта на поставку систем ПВО С-400, он сказал: "Все у нас по плану. Самое главное, что у турецких партнеров есть настрой на продолжение взаимоотношений".

СМИ ранее сообщали, что Турция вышлет российских специалистов, которые обслуживали системы С-400.

Российские специалисты по С-400 возвращаются из Турции в плановом порядке, говорить об их высылке некорректно, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о том, было ли в этом вопросе давление на Турцию со стороны США, Песков сказал: "Никакого там воздействия американцев не было. Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию".

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы С-400, включая ракеты. 7 декабря 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.