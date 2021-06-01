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"Рособоронэкспорт" сообщил, что успешно справляется с санкциями США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" на фоне санкционного воздействия США исполняет свои обязательства по поставке продукции, работа идет нормально, сообщил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Да, все идет нормально", - сказал Михеев, отвечая на вопрос, справляется ли компания с санкционным воздействием США.

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20 мая глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что объем экспортных заказов на российскую военную технику составляет $52,1 млрд.

"Мы заключили контракты на сумму более 4 млрд долларов в этом году", - сказал Михеев журналистам на форуме HeliRussia-2021.

"Портфель заказов 52,1 млрд долларов", - добавил он.

Как сообщал "Интерфакс", в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 млрд. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, примерно 45% российского экспорта в сфере ВТС - авиация, почти треть приходится на технику ПВО и около 15% - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.

Рособоронэкспорт Александр Михеев США

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