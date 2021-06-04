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ПМЭФ-2021

Глава Минздрава счел, что Россия переломила ситуацию с коронавирусом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия переломила ситуацию с коронавирусной инфекцией, но борьба с пандемией еще не завершилась.

Пандемия коронавируса

"На сегодняшний день мы точно не завершили борьбу с пандемией и внутри страны еще есть очаги заболеваемости, но мы переломили ситуацию (с коронавирусом - ИФ) и движемся правильным курсом, скорость движения зависит от каждого из нас", - сказал Мурашко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в пятницу.

Он добавил, что "эта ситуация, - когда существует понятие коллективной безопасности".

"Вакцинация - это один из путей быстрого завершения", - подчеркнул Мурашко.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 947 случаев, умерли за сутки 377 пациентов, по выздоровлении выписаны 8 530 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда в РФ был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 108 129 случаев коронавирусной инфекции, 123 037 умерших и 4 720 512 выписанных.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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