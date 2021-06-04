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ПМЭФ-2021

Летные испытания МБР "Сармат" начнутся в этом году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" начнутся в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Обязательно (начнутся - ИФ). Все в соответствии с планами", - сказал Борисов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, начнутся ли в этом году летные испытания МБР "Сармат". Он не стал уточнять сроки завершения испытаний.

"Испытания делаются для того, чтобы выявить все недостатки и передать заказчику изделие строго в соответствии с техническими требованиями. Пока это не будет сделано... Вот вам и ответ", - сказал Борисов.

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МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по кодификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Серийное производство ракеты "Сармат" планируют развернуть на машиностроительном заводе "Красмаш" (Роскосмос).

Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, концепция комплекса "Сармат" предусматривает доставку боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами противоракетной обороны. Он отмечал, что новая ракета позволяет наносить удары по объектам на дальности до 18 тыс. км, имеет стартовую массу 208,1 тонн и массу полезной нагрузки около 10 тонн.

Юрий Борисов Сармат

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