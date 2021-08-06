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Шойгу уверен, что "Красмаш" справится с поставкой новейших ракет "Сармат"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш") готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В пятницу министр посетил "Красмаш", где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия.

"Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит", - сказал министр на встрече с коллективом завода.

Министр добавил, что еще в 2019 году он не мог сказать с уверенностью, что "Красмаш" способен обеспечить эту программу, но сегодня он убежден в этом.

Основной вид деятельности предприятия "Красмаш", на котором в пятницу под руководством министра обороны РФ прошло совещание, - производство ракетно-космической техники, оружия и боеприпасов, в частности, - межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Синева", ракет-носителей, разгонных блоков, машин и оборудования. Предполагается, что на заводе будет развернуто производство новой тяжелой МБР "Сармат".

Акционерами компании являются Росимущество (42,76%), АО "Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика В.П. Макеева" (34,68%) и ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (22,56%).

ГРЦ - один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 2000-х годов специалисты ГРЦ разрабатывают российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с МБР РС-28 "Сармат".

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Красноярск Красмаш Сергей Шойгу Сармат

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