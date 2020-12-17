Работа по ракете "Сармат" вошла в завершающую стадию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На завершающей стадии находятся работы по новой межконтинентальной ракете "Сармат", заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Активно идет работа по тяжелой ракете – по "Сармату". На завершающей стадии", сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" ("Роскосмос").

Как отметил президент, по всем другим системам вооружения, которые были анонсированы в одном из его посланий – "по всем работа идет".

"Некоторые уже на боевом дежурстве. "Кинжал" – на боевом дежурстве. "Пересвет", это лазерное оружие – на боевом дежурстве уже", - сказал Путин.

Он также отметил, что "по Посейдону идет работа хорошо". "По ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже все идет в рамках плана", - сказал он.

"Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем все, уверен", - констатировал Путин.

"Циркон"

Путин также отметил, что РФ практически завершила работы по гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон", она сможет применяться с различных носителей.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы на над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (скорость - ИФ), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что "у наших американских партеров была теория молниеносного удара, удара высокоточным оружием по центрам управления, прежде всего". "Высокоточное оружие есть, а гиперзвукового у них нет. Сделают, конечно, это совершенно очевидно, но, как я уже говорил, мы подготовимся к этому времени", - отметил Путин.

По его мнению, гонка в сфере вооружения уже идет.

"Она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора про ПРО всё и началось. Одна страна строит "зонтик" для себя, конечный результат будет - обнуление нашего ядерного потенциала. Мы что должны были сделать? Все, чтобы этого не случилось: или сами строить систему ПРО, или создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали с помощью гиперзвукового оружия, в том числе "Авангарда". Напомню, что это 20 с лишним Махов, глобальная дальность. Никакие системы ПРО на нее не влияют", - сказал Путин