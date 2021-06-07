В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в Санкт-Петербурге по итогам предыдущей недели, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

"По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга предпринимает все необходимые меры, созданы резервы", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". Количественные параметры этой динамики он не уточнил.

Со 2 по 5 июня в городе проводили Петербургский международный экономический форум. В его рамках президент Владимир Путин поручил правительству организовать платную вакцинацию от COVID-19 иностранцев на территории России.

"Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе начать прививать иностранцев. Петербург - единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу", - сказал в связи с этим Беглов.

По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 188 человек. В справочную службу по номеру 122 поступило 5 638 вызовов по теме COVID-19.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 854 новых случая заболевания, 889 человек выздоровели, 40 - скончались. Всего по состоянию на понедельник в Петербурге коронавирус нарастающим итогом зафиксировали у 445 581 жителя города.