Путин заявил, что "плевать хотел" на риск блокировки сайта Кремля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Владимир Путин заявил, что безразлично относится к возможностям своей блокировки в соцсетях или официального сайта президента России за какие-либо высказывания, так как для него важнее всего поддержка российского народа.

"Плевать" я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует, для меня важнее другое: доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - сказал Путин в рамках дискуссии на пленарном заседании Петербургского экономического форума, отвечая на вопрос ведущего, не опасается ли он блокировки в соцсетях за высказывания относительно захвата Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа (в январе) и блокировки официального сайта президента РФ.

Путин добавил: "во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо, во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало".

После беспорядков в Капитолии США в январе 2021 года, в результате которых погибли пять человек, Twitter решил навсегда заблокировать аккаунт Трампа. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch также заблокировали аккаунт экс-президента.

До блокировки Трамп был активным пользователем твиттера. Через соцсеть он напрямую обращался к своим сторонникам, сообщал о важнейших новостях США и мира, критиковал политических оппонентов и традиционные СМИ.