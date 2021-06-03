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В Facebook опровергли информацию о восстановлении аккаунтов Трампа

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Представитель компании Facebook Энди Стоун опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены.

В миреТрамп раскритиковал решение Facebook оставить блокировку его аккаунтов в силеЧитать подробнее

"Ничто в статусе присутствия президента Трампа на нашей платформе не изменилось. Его доступ остается приостановленным на неопределенный срок", - написал Стоун в твиттере.

Ранее ряд СМИ и пользователи в сети сообщили, что, похоже, аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены. Кроме того, представитель экс-президента Джейсон Миллер сообщил телеканалу NBC, что блог Трампа, где он делился мыслями с аудиторией после того, как крупные социальные платформы заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда. По его словам, просуществовавшая менее месяца страничка под названием "С рабочего места Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump") удалена с сайта экс-президента и возобновлена не будет.

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне.

Facebook Энди Стоун

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