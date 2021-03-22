Советник Трампа рассказал о его планах по созданию собственной соцсети

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Присутствие бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях скоро возобновится, когда будет создана его собственная медиаплатформа, сообщил телеканалу Fox News старший советник экс-президента Джейсон Миллер.

По его словам, социальная сеть Трампа будет готова через два-три месяца. Миллер считает, что у создаваемой платформы большое будущее, и скоро ею будут пользоваться "десятки миллионов" человек.

"Я думаю, что она (медиаплатформа Трампа - ИФ) станет самой крутой среди соцсетей, она полностью поменяет правила игры, и все будут ждать и смотреть, что же делает Трамп", - сказал Миллер.

Советник экс-президента США не стал раскрывать других подробностей об этом проекте.

После беспорядков в Капитолии США, в результате которых погибли пять человек, Twitter решил навсегда заблокировать аккаунт Трампа. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch заблокировали аккаунт экс-президента на время.

До блокировки Трамп был активным пользователем твиттера. Через соцсеть он напрямую обращался к своим сторонникам, сообщал о важнейших новостях США и мира, критиковал политических оппонентов и традиционные СМИ.