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Неизвестный ходатайствовал о консолидации 61% "Открытие холдинга"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Открытие холдинга" Павел Федосеев, возможно, планирует консолидировать 61% акций компании.

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что 9 июня получила ходатайство от гражданина РФ (его имя не раскрывается) о приобретении 43,58% голосующих акций АО "Открытие холдинг", что в совокупности с имеющимися у него голосующими акциями составит 61,34%. Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты его получения.

Единственный акционер "Открытия холдинга", чья нынешняя доля в совокупности с приобретаемой составит 61,34%, - Федосеев, владеющий 17,8%. Таким образом, можно предположить, что именно он подал ходатайство в ФАС.

Другими бенефициарами "Открытие холдинга" являются его основатель Вадим Беляев (10,8%), ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

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У кого Федосеев намерен выкупать акции холдинга, неизвестно.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Открытие холдин Павел Федосеев ФАС

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