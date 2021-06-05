Путин заявил, что у России и США есть совпадающие интересы

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорыва в двусторонних отношениях с США по итогам встречи с американским коллегой Джозефом Байденом, но заметил, что у двух стран есть совпадающие интересы в некоторых вопросах.

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи, но думаю, что вы правы абсолютно, у нас, несмотря на противоречия, - а эти противоречия созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, - все-таки у нас есть совпадающие интересы", - сказал он на встрече с представителями международных информагентств, состоявшейся накануне на полях Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о решении экологических проблем, заметил президент РФ, стратегической стабильности, о совместной работе по разрешению ряда кризисов.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

Новость дополняется