Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы не причастны к инциденту с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин. Он добавил, что не хочет вмешиваться в это дело и даже вникать в него.

"Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверно, Россия принимала участие (в этом). Ну, просто могу вам сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявление. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", - отметил президент.

По его словам, в таких ситуациях не может быть международной кооперации.

"Вот мы задержали в Москве тех, кто планировал переворот и убийство Лукашенко. Но мы делали это по запросу КГБ Белоруссии", - привёл пример Путин.

Президент заявил, что не намерен давать оценок тому, что произошло с самолетом. "Если по-честному, я этого не знаю", - сказал он.

"Я даже не хочу вникать в это дело. Понимаете, это нас не касается совершенно. И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии", - заявил Путин.

По его мнению, лучше дать возможность белорусской стороне самой не спеша разобраться в данном деле.

"Как мне объяснил сам президент Белоруссии, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек на борту, уже после того, как он оказался на территории Белоруссии, когда в интернете появились его фотографии", - рассказал Путин.

Также он отметил, что его "затюкали" на ПМЭФ вопросами об этом инциденте.

"Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет - борется с режимом Лукашенко", - сказал Путин.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс вынудили сесть в Минске в связи с предупреждением о поступившем сигнале о минировании. После посадки с рейса сняли белорусского оппозиционера, соучредителя информационного ресурса NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софию Сапегу.

24 мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал в парламенте, что ему трудно поверить, что операция с самолетом Ryanair проводилась без ведома Москвы, хотя у него и нет доказательств причастности России к этому инциденту. Он отмечал, что Россия оказывает финансовую поддержку правительству Александра Лукашенко. Версию о причастности России к случившемуся высказывал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это заявил, что такие обвинения можно объяснить русофобией и навязчивой идей обвинять Россию во всем. Он отмечал, что у Кремля нет оснований сомневаться в версии Минска.

В Белом доме отмечали, что у США нет данных о причастности Москвы к инциденту в Минске.

На переговорах 28 мая в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и Путин назвали реакцию Запада на инцидент "всплеском эмоций". Лукашенко при этом сказал, что привез на эту встречу все документы об инциденте, которые есть у белорусской стороны.