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Госдума приняла закон о пчеловодстве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О пчеловодстве", который регулирует механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами.

Закаонопроект № 965697-7 в июне внесли в палату несколько депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Поводом для разработки закона стала массовая гибель пчел в ряде регионов летом 2019 года.

Представляя законопроект, председатель думского комитета по сельскому хозяйству Владимир Кашин ранее напомнил, что пчелы опыляют 80% энтомофильных (опыляемых насекомыми) растений и, по существу, определяют всё, что связано с урожаем в поле. "Наряду с формированием понятийного аппарата законопроект встраивает систему пчеловодства в подотрасль агропромышленного комплекса на федеральном уровне", - отмечал глава комитета.

Чтобы предотвратить случаи массовой гибели пчел после обработки посадок химикатами, авторы законопроекта предложили устанавливать сроки, в которые сельхозпроизводители должны будут оповещать владельцев пасек об обработке полей.

"Не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ, запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о таких работах", - говорится в документе. При этом пчеловодам должны сообщать, на какой срок пчел нужно изолировать в ульях.

В первом чтении законопроект содержал прямую норму о запрете на применение пестицидов и агрохимикатов первого класса опасности для обработки энтомофильных растений. Также в нем был прямой запрет на применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов в зонах интенсивного лета пчел и на расстоянии до 5 километров от границ таких зон. В итоговый документ данные нормы не вошли.

Принятый депутатами документ запрещает применять для лечения пчел лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию. На каждую пасеку необходимо будет оформлять ветеринарно-санитарный паспорт. Продукция пчеловодства, ее производство, перевозка, хранение регулируются согласно нормам технического регламента. На расстоянии до 25 км от организаций, осуществляющих племенную работу в сфере пчеловодства, гражданам и компаниям запрещено разводить неплеменных пчел.

В законе также прописана возможность поддержки сельхозпроизводителей, занимающихся пчеловодством, как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправления.

В пояснительной записке авторы поправок отметили, что численность пчел в России в последние годы падает. В 1990 году в хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 млн пчелиных семей, то к 2000 году их количество снизилось до 3,4 млн, в 2019 году - до 3,1 млн. Массовая гибель пчел в 2019 году была отмечена в 30 регионах. Основной причиной Минсельхоз и Россельхознадзор назвали отравление насекомых пестицидами.

Госдума Алексей Гордеев Минсельхоз Россельхознадзор

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