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Стать жертвой телефонных мошенников боится каждый третий житель России

Стать жертвой телефонных мошенников боится каждый третий житель России
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Остаться без денег в результате действий телефонных мошенников, навязывающих операции с банковскими картами и вкладами, считают вполне вероятным 34% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты исследования показали, что больше всего этого опасаются сограждане в возрасте 45-59 лет (40%), а меньше остальных этого боятся респонденты в возрасте 18-24 лет (14%).

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Маловероятными такие потери считают 45% россиян, среди молодежи до 24 лет так думают почти две трети (60%), отмечают социологи.

В том, что с такой проблемой никогда не придется столкнуться, уверены 18% россиян, показывают результаты исследования.

По данным ВЦИОМ, более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, 19% сограждан - смс-сообщения.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 1 июня 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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