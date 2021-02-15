Мошенники пытались обмануть граждан РФ по телефону более 15 млн раз

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 15 млн мошеннических звонков было зафиксировано в России в минувшем году, ущерб от киберпреступности по итогам 2020 года составил 69 млрд рублей, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"По расчетам МПА, в прошлом году в России было совершено около 15 млн мошеннических звонков. Мы прогнозируем, что в этом году таких звонков будет 19 млн", - сообщил Жданов в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По его словам, "для расширения охвата "аудитории" мошенники будут применять автоматизированный обзвон и роботизированные виртуальные call-центры".

"Вот прогноз, прозвучавший на совещаниях по кибербезопасности с банковским сообществом, в которых принимала участие Международная полицейская ассоциация. Приведу только основные цифры. Действительно, ущерб от киберпреступности в России по итогам прошедшего года составил 69 млрд рублей. К концу 2021 года, вероятно, нас ограбят на 90 млрд рублей. То есть предполагается рост на 30%", - уточнил глава российской секции МПА.

На вопрос издания, почему телефонное мошенничество приобрело такой масштаб, Жданов отметил, что "существует несколько проблем".

"Одна из них - доступность и анонимность услуг для злоумышленников, отсутствие ответственности и надзора. Еще - отсталость регулирования отрасли, высокая инертность регулятора. Правила устарели и не регламентируют подключение операторов передачи данных к телефонной сети. Опять же, нечеткая формулировка Федерального закона "О связи", согласно которому операторы обязаны обеспечить передачу номера абонента, инициирующего вызов", - пояснил эксперт в беседе с изданием.