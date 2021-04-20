Минцифры предложило признать угрозой интернету подмену абонентского номера

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает включить подмену номера, которую часто используют мошенники, в перечень угроз безопасности работы интернета и сети связи общего пользования. Об этом говорится в проекте постановления о поправках в "Правила централизованного управления сетью связи общего пользования".

В правилах существующий список угроз предложено дополнить "подменой абонентского номера или уникального кода идентификации абонента при осуществлении голосового соединения в сети связи или сети передачи данных", которая используется для телефонного терроризма или для создания иных угроз, в том числе, для кредитных организаций, объектов энергетики и связи.

Это предложила межведомственная рабочая группа, созданная для борьбы с телефонным мошенничеством.

Так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в России независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз работе интернета в России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Ранее 20 апреля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал телефонное мошенничество "национальным бедствием". По его словам, примерно "каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество". Он отметил, что зачастую звонки совершаются с использованием технологии подмены номера, так как в России пока существуют возможности для этого.

На начало декабря 2020 года Сбербанк с начала того же года зафиксировал 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество (вдвое больше, чем в 2019 году). Мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тысяч раз в сутки.