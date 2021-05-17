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Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками МВД или ЦБ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В "Лаборатории Касперского" сообщили, что в апреле 2021 года по сравнению с прошедшей зимой в четыре раза выросло число звонков с подозрением на мошенничество, когда звонящие выдавали себя за сотрудников полиции или Банка России.

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Пик такой активности эксперты отмечали в конце марта и начале апреля, в мае активность мошенников остается высокой.

"Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка", - сказали в компании.

Аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев через пресс-службу рассказал, что мошенники постоянно меняют тактику. Для примера он привел случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка и предлагали установить на телефон якобы специальную защитную программу, а не сообщать данные карты, или просили оформить перевод на "безопасный" счет. По его словам, мошенники застают человека врасплох и убеждают, что решить вопрос нужно быстро.

"Весной количество звонков якобы от силовых структур стремительно увеличивалось, такая легенда позволяет злоумышленникам не только убедить жертву сделать что-либо, но и оставить это в тайне от близких. В разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят", - сказал главный эксперт компании Сергей Голованов.

Лаборатория Касперского Виталий Воробьев Сергей Голованов МВД Банк России

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