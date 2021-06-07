Обыск проходит в петербургской компании по делу о самокатах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге следователи пришли с обыском в компанию по прокату электросамокатов, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по городу.

Следственные действия проводятся в сервисном центре коммерческой структуры. Сотрудники правоохранительных органов изымают предметы и документы, имеющие значение для производства по делу по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, говорится в сообщении.

Это дело завели после того, как в середине мая двое молодых людей на арендованных электросамокатах сбили на Невском проспекте местного жителя, а затем из хулиганских побуждений избили его. Следствие полагает, что ответственность за подобные инциденты должны нести "лица из числа руководства компании", которые пока не установлены. Компания не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, считают в СКР.

В ведомстве не уточняют названия организации, где работают силовики. Между тем 3 июня сообщалось о следственных действиях в петербургских кикшеринговых компаниях Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels.

В начале июня в Петербурге фиксировали ежедневные случаи наездов водителей электросамокатов на детей. 1 июня в Колпинском районе города был сбит 4-летний ребенок, он получил тяжелые травмы. 2 июня в Московском районе города 23-летний молодой человек влетел на электросамокате на 4-летнего мальчика. В тот же день в Невском районе северной столицы 36-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, сбил 5-летнюю девочку. 3 июня в Выборгском районе города не установленная полицией девушка сбила 4-летнюю девочку. В тот же день в Приморском районе города был сбит 11-летний мальчик: в ребенка влетела неизвестная женщина.