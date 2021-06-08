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Петербурженка задержана по делу о сбитом на электросамокате ребенке

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали женщину, подозреваемую в том, что она на электросамокате сбила ребенка, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по городу.

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По данным следствия, 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина задержанная сбила на электросамокате 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде, после чего скрылась с места происшествия. Ребенок получил травму руки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). При обыске по месту проживания женщины был изъят электросамокат, добавляет пресс-служба.

С начала июня на улицах Петербурга от лихачей на электросамокатах пострадали не менее пяти детей. Некоторые из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе - по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. В кикшеринговой компании прошли обыски.

Петербург

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