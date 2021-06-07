Семья погибшей журналистки Славиной обжалует решение о законности обыска у нее дома

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Нижегородской области не нашла нарушений при проведении обысков у нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), которые прошли за день до ее самоубийства в октябре 2020 года, и семья погибшей намерена обжаловать решение надзорного ведомства.

Соответствующий ответ надзорного ведомства, направленный родственникам погибшей журналистки в ответ на их жалобу, размещен в фейсбуке издания KozaPress, которое возглавляла Славина.

"В соответствии с постановлением Нижегородского суда Нижнего Новгорода от 30.09.2020 по ходатайству следователя (...) разрешено производство обыска в жилище Мурахтаевой Ирины Вячеславовны. Обыск проведен следователем на основании судебного решения, признанного судом апелляционной инстанции 7.12.2020 законным и обоснованным. При проведении обыска нарушений уголовного-процессуального закона не допущено", - говорится в опубликованном документе.

Также в ответе прокуратуры сообщалось о необоснованных доводах родственников о привлечении журналистки к административной ответственности. "Постановлением мирового судьи 5.07.2019 года Мурахтаева признана виновной по 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс.рублей ", - говорится в ответе.

Данное судебное решение было обжаловано, но жалоба оставлена без удовлетворения, отмечает прокуратура.

В свою очередь муж журналистки Алексей Мурахтаев сообщил "Интерфаксу", что родственники намерены обжаловать полученное решение. "Никаких процессуальных действий мы пока не сделали, намерены обжаловать решение прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

Самоубийство Славиной

Главред нижегородского издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции. Накануне своей смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации.

В управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с обыском.

Со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего интересы семьи погибшей журналистки, сообщалось, что следствие трижды отказывало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления по ст. 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства).

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей. Согласно постановлению об отказе в возбуждении дела, эксперты пришли к выводу о наличии у Славиной "смешанного расстройства личности".

В феврале 2021 года сайт KozaPress был закрыт по решению дочери журналистки.