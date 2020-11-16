Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:43Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

Посмертная экспертиза выявила у нее "признаки психического расстройства"

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной
Стихийный мемориал на месте гибели Ирины Славиной в Нижнем Новгороде
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Семья журналистки Ирины Славиной получила от следователя по особо важным делам СУ СКР Нижегородской области Владимира Карпухина отказ в возбуждении уголовного дела о ее доведении до самоубийства, пишет "Коммерсантъ".

Адвокат семьи Александр Караваев уточнил, что решение об отказе было принято 2 ноября, родственники погибшей получили соответствующий документ 13 ноября. По его словам, принял это решение и проводил проверку тот же следователь, по распоряжению которого за день до смерти у Славиной в 6 утра начался обыск.

"Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной. Поэтому родственники настаивают на передаче материалов в центральный аппарат СКР", - сказал адвокат.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная следствием, "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности", цитирует издание. Подтверждением этому следователь считает частую смену работы из-за "неуживчивости и конфликтности", отсутствие близких друзей, "перепады настроения", "эгоизм", "иронично-экзальтированная манеру" написания постов в соцсетях.

Обыск накануне гибели журналистки проходил "при корректном поведении участников", причем сама Славина сообщала об их корректном поведении журналистам и в фейсбуке.

"Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали", - написала Славина 1 октября и добавила, что силовики больше четырех часов не разрешали вывести собаку на улицу.

По словам журналистки, ее обыскивали по делу по делу о нежелательной для России организации и искали документы и счета "Открытой России". 2 октября Славина покончила с собой у здания областного ГУ МВД. В "Открытой России" затем заявили, что со Славиной не сотрудничали, и предположили, что следствие перепутало журналистку с кем-то другим.

Следователь в результате решил "отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", поскольку"не усматриваются объективные данные", которые бы подтвердили состав преступления "доведение до самоубийства" или "склонение" к нему (ст. 110 и 110.1 УК)

По словам Караваева, проверка формально продолжается и следователь Карпухин ему сообщил, что готовится документ об отмене отказа в возбуждении дела, но документа этого он еще не видел.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области отказались подтвердить продление сроков проверки. На вопрос "Коммерсанта", почему проверку проводили сотрудники второго отдела СУ СКР, который обычно занимается расследованием экономических преступлений и фактов коррупции, в управлении ответили, что "не обязаны давать какие-либо объяснения по существу".

23 октября дети и муж Ирины Славиной направили обращения главе МВД Владимира Колокольцева с требованием проверить сотрудников центра "Э" и главка Нижнего Новгорода и председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием взять ситуацию на контроль. Возбудить дело о давлении следствия и доведении журналистки до самоубийства требовали независимый профсоюз журналистов, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

Защищавший Славину адвокат "Агоры" Евгений Губин напомнил, что за полтора года в ее отношении было возбуждено пять административных дел. В марте 2019 года ее оштрафовали за организацию марша памяти Бориса Немцова. Осенью 2019 года ее оштрафовали на 70 000 рублей за публикацию в фейсбуке об установлении памятной доски Сталину. В июне 2020 она была оштрафована на 65 000 рублей за "заведомо недостоверную" новость о коронавирусе, штраф был отменен посмертно. В июле она получила еще один штраф за репост новости об оппозиционном форуме "Свободные люди". "Обыск 1 октября мог стать последней каплей",— считает Губин.

Ирина Славина Нижний Новгород Koza.Press МВД СКР Владимир Карпухин Александр Караваев

Новости по теме

Новости

Минтранс РФ планирует снять ограничения на полеты дронов

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

У берегов Владивостока заметили необычный "красный прилив"

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр
Пандемия коронавируса

Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом

Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом

"Роскосмос" сократит штат центрального аппарата и зарплату менеджеров

Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

Дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими костями

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,5 тыс. случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');