СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

Посмертная экспертиза выявила у нее "признаки психического расстройства"

Стихийный мемориал на месте гибели Ирины Славиной в Нижнем Новгороде Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Семья журналистки Ирины Славиной получила от следователя по особо важным делам СУ СКР Нижегородской области Владимира Карпухина отказ в возбуждении уголовного дела о ее доведении до самоубийства, пишет "Коммерсантъ".

Адвокат семьи Александр Караваев уточнил, что решение об отказе было принято 2 ноября, родственники погибшей получили соответствующий документ 13 ноября. По его словам, принял это решение и проводил проверку тот же следователь, по распоряжению которого за день до смерти у Славиной в 6 утра начался обыск.

"Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной. Поэтому родственники настаивают на передаче материалов в центральный аппарат СКР", - сказал адвокат.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная следствием, "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности", цитирует издание. Подтверждением этому следователь считает частую смену работы из-за "неуживчивости и конфликтности", отсутствие близких друзей, "перепады настроения", "эгоизм", "иронично-экзальтированная манеру" написания постов в соцсетях.

Обыск накануне гибели журналистки проходил "при корректном поведении участников", причем сама Славина сообщала об их корректном поведении журналистам и в фейсбуке.

"Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали", - написала Славина 1 октября и добавила, что силовики больше четырех часов не разрешали вывести собаку на улицу.

По словам журналистки, ее обыскивали по делу по делу о нежелательной для России организации и искали документы и счета "Открытой России". 2 октября Славина покончила с собой у здания областного ГУ МВД. В "Открытой России" затем заявили, что со Славиной не сотрудничали, и предположили, что следствие перепутало журналистку с кем-то другим.

Следователь в результате решил "отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", поскольку"не усматриваются объективные данные", которые бы подтвердили состав преступления "доведение до самоубийства" или "склонение" к нему (ст. 110 и 110.1 УК)

По словам Караваева, проверка формально продолжается и следователь Карпухин ему сообщил, что готовится документ об отмене отказа в возбуждении дела, но документа этого он еще не видел.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области отказались подтвердить продление сроков проверки. На вопрос "Коммерсанта", почему проверку проводили сотрудники второго отдела СУ СКР, который обычно занимается расследованием экономических преступлений и фактов коррупции, в управлении ответили, что "не обязаны давать какие-либо объяснения по существу".

23 октября дети и муж Ирины Славиной направили обращения главе МВД Владимира Колокольцева с требованием проверить сотрудников центра "Э" и главка Нижнего Новгорода и председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием взять ситуацию на контроль. Возбудить дело о давлении следствия и доведении журналистки до самоубийства требовали независимый профсоюз журналистов, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

Защищавший Славину адвокат "Агоры" Евгений Губин напомнил, что за полтора года в ее отношении было возбуждено пять административных дел. В марте 2019 года ее оштрафовали за организацию марша памяти Бориса Немцова. Осенью 2019 года ее оштрафовали на 70 000 рублей за публикацию в фейсбуке об установлении памятной доски Сталину. В июне 2020 она была оштрафована на 65 000 рублей за "заведомо недостоверную" новость о коронавирусе, штраф был отменен посмертно. В июле она получила еще один штраф за репост новости об оппозиционном форуме "Свободные люди". "Обыск 1 октября мог стать последней каплей",— считает Губин.