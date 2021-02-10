Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сайт KozaPress, главный редактор которого Ирина Славина погибла в октябре прошлого года в Нижнем Новгороде, прекращает работу, сообщила в среду в фейсбуке дочь журналистки Маргарита Мурахтаева.

"Дорогие друзья! Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить "Козу" на радугу. К своей хозяйке. К моей маме", - написала она.

Мурахтаева поблагодарила всех, кто принимал участие в проекте в последнее время. "Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что все только начинается", - добавила она.

Главред нижегородского издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции. Накануне своей смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации. В управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с обыском.

Со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего интересы семьи погибшей журналистки, сообщалось, что следствие трижды отказывало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления).

После смерти журналистки работу над сайтом "KozaPress" продолжили ее дочь и друг семьи.