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Река Ия перелилась через дамбу в Тулуне

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вода в поднявшейся реке Ия в городе Тулуне переливается через защитную дамбу, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Служба (Иркутскгидромет - ИФ) прогнозировала, что рост воды в реке Ия в Тулунском районе в результате ливневых дождей будет не более 10 метров 50 см. Пока до этой границы достаточно далеко. Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на 9 метров, естественно, сегодня перелив есть. Но ситуация развивается в прогнозируемом режиме. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия на 10:00 (5:00 мск) 30 июля составил 990 см при критической отметке в 700 см.

В ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" пояснили, что вода в Тулуну идет по тем участкам, которые были подтоплены наводнением в конце июня. "Новых подтоплений сейчас нет", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает пресс-служба правительства, вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад.

"По городу Байкальску приняты все меры, для того, чтобы остановить потоки, которые заливали микрорайон Гагарина. Остановлен размыв берега реки Харлахты", - говорится в сообщении.

Из населенных пунктов и дачных поселков вдоль пойм рек Олха и Иркут в Шелеховском районе ранее была проведена эвакуация жителей. Свои дома покинули свыше 150 человек.

"Ситуация на данный момент там стабильная. Вода пошла на спад", - говорится в сообщении.

Иркутская область Ия Тулун

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