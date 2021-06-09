Дети из чукотского села оказались в изоляции вместо отдыха в Калининграде

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группа из 20 детей из чукотского села Рыркайпий отправились в санаторий "Отрадное" в Калининградской области и тут же оказалась в изоляции из-за положительного теста на коронавирус у нескольких ребят, сообщил в среду департамент здравоохранения Чукотки.

Перед выездом в Калининградскую область школьников в возрасте 7-14 лет привезли в чукотский поселок Эгвекинот, где им сделали тест на коронавирус. У четырех детей он оказался положительным. На следующий день после получения результатов медики взяли у детей с положительными тестами мазки для ПЦР-анализа, говорится в сообщении.

Однако до получения результатов второго теста всех детей отправили вначале в Анадырь, а потом в Калининград. В санатории, где ребята должны были провести часть каникул, двоих детей тут же изолировали от остальных, так как их второй тест показал положительный результат. Остальные уже в третий раз прошли тестирование и остались под наблюдением. "В адрес ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в поселке Эгвекинот", - говорится в сообщении.

Представитель регионального департамента здравоохранения уточнила "Интерфаксу", что определение о возбуждении дела об административном правонарушении поступило от местного управления Роспотребнадзора.

"Детей вывезли, не дожидаясь результатов теста. Но несмотря на это, судя по всему, медик выдал заключение и справки", - отметили в департаменте.

По данным регионального департамента здравоохранения, это не единственная группа детей, которую пришлось отправить на изоляцию из-за положительных тестов у двоих детей. В начале июня в похожую ситуацию попали 14 детей в возрасте от 10 до 17 лет из села Кепервеем. Но их не повезли к месту отдыха, а оставили под наблюдением в больнице Угольные Копи. Если через две недели ПЦР-тесты будут отрицательными, школьники отправятся на отдых, как и было запланировано.