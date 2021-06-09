Поиск

Дети из чукотского села оказались в изоляции вместо отдыха в Калининграде

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группа из 20 детей из чукотского села Рыркайпий отправились в санаторий "Отрадное" в Калининградской области и тут же оказалась в изоляции из-за положительного теста на коронавирус у нескольких ребят, сообщил в среду департамент здравоохранения Чукотки.

Перед выездом в Калининградскую область школьников в возрасте 7-14 лет привезли в чукотский поселок Эгвекинот, где им сделали тест на коронавирус. У четырех детей он оказался положительным. На следующий день после получения результатов медики взяли у детей с положительными тестами мазки для ПЦР-анализа, говорится в сообщении.

Однако до получения результатов второго теста всех детей отправили вначале в Анадырь, а потом в Калининград. В санатории, где ребята должны были провести часть каникул, двоих детей тут же изолировали от остальных, так как их второй тест показал положительный результат. Остальные уже в третий раз прошли тестирование и остались под наблюдением. "В адрес ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в поселке Эгвекинот", - говорится в сообщении.

Представитель регионального департамента здравоохранения уточнила "Интерфаксу", что определение о возбуждении дела об административном правонарушении поступило от местного управления Роспотребнадзора.

"Детей вывезли, не дожидаясь результатов теста. Но несмотря на это, судя по всему, медик выдал заключение и справки", - отметили в департаменте.

По данным регионального департамента здравоохранения, это не единственная группа детей, которую пришлось отправить на изоляцию из-за положительных тестов у двоих детей. В начале июня в похожую ситуацию попали 14 детей в возрасте от 10 до 17 лет из села Кепервеем. Но их не повезли к месту отдыха, а оставили под наблюдением в больнице Угольные Копи. Если через две недели ПЦР-тесты будут отрицательными, школьники отправятся на отдых, как и было запланировано.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Калининград Чукотка департамент здравоохранения Чукотки

Новости по теме

Новости

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Что произошло за день: вторник, 8 июня

Источник анонсировал возобновление полетов на курорты Египта в июле

Через два года в истребительной авиации РФ появятся девушки-пилоты

Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена

Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Пострадавшие из-за стрельбы волгоградские школьники ранили себя сами

Пандемия коронавируса

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки
Пандемия коронавируса

"Спутником Лайт" в России будут вакцинировать студентов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');