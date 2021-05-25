В Якутии работников определенных сфер обязали привиться от COVID

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Власти Якутии обязали работников образования и социальной сферы, медиков и организаторов массовых мероприятий вакцинироваться от коронавируса.

"Глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания республиканского оперштаба поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации", - сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава отметил, что 19 мая вышло постановление Главного санитарного врача по Якутии по обязательной иммунизации населения.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - говорится в сообщении.

Кроме того, обязаны получить вакцину в первоочередном порядке медики, работники социальной сферы, жизнеобеспечивающих отраслей, силовики, а также пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

"В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе", - отмечается в сообщении.

На заседании также отмечено, что работодатели, которые не обеспечили обязательную вакцинацию для работников, будут оштрафованы на сумму от 200 тысяч рублей.