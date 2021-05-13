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Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября

Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая, отправить ребенка на отдых можно будет до 15 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Программа детского отдыха на лето будет запущена до конца мая, о точной дате будет объявлено дополнительно. Она будет реализована по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента старта программы и с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всей летней оздоровительный кампании", - сказали в ведомстве.

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Как отметили в Ростуризме, родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат средств на карту "Мир". Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции.

"Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. При этом стоимость путевки в лагерь не на Юг России будет существенно ниже", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. В настоящее время идет процесс технического присоединения лагерей к программе и тестирование всей технической части.

По данным Ростуризма, из 13 млн российских детей в возрасте от 7 до 15 лет в стационарных организациях отдыха, в лагерях, отдыхают около 2 млн детей в год.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. Правительство выделит на программу 5 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.

Ростуризм

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