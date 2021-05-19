Программу детского отдыха с кэшбэком запустят 25 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена 25 мая, в ней примут участие около тысячи лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию в среду.

Открывая совещание, президент Владимир Путин заявил, что "видит проблемы" с реализацией программы.

"Эта мера предусматривает примерно для 357 тыс. детей компенсацию половины путевок. Это мера новая, она не такая отработанная, как туристический кэшбэк, и разворачивается сейчас практически с колес. Родители очень ждут старта программы, и у лагерей впервые такой опыт взаимодействия. Ростуризму в круглосуточном режиме после вашего поручения приходится проводить консультации. Благодаря горячей линии ОНФ получаем информацию о том, что их беспокоит", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.

"Очень важно, что мы готовы запустить эту акцию 25 мая, то есть успеваем до каникул. Те, кто купил путевку, могут в рамках программы купить путевку, например, на другую смену, ограничений нет. Около тысячи лагерей подключились и готовы будут принять детей", - сказал он.

По словам вице-премьера, 500 лагерей подключились к акции напрямую и 500 - через партнеров-агрегаторов.

Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать новую систему стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.

Ранее в мае в Ростуризме заявили, что поездка в детский лагерь по программе кэшбэка будет возможна до 15 сентября.