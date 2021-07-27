Карантин из-за африканской чумы свиней введут в поселке в Приморье

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в поселке Кавалерово в Приморье - в ближайшее время в хозяйстве, где обнаружили инфекцию, введут карантин, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

В государственной ветеринарной инспекции Приморья отметили, что сейчас специалисты принимают меры, чтобы локализовать и не дать АЧС распространиться.

"Вероятно, хозяин занес инфекцию вместе со скошенной травой, которая была заражена дикими кабанами. Сейчас в поселке выставлен дезбарьер, в ближайшее время в личном подсобном хозяйстве будет введен карантин", - процитировала руководителя инспекции Дмитрия Кузина пресс-служба правительства.

В Приморье этот очаг АЧС не единственный - ранее еще один обнаружили в деревне Ястребовка. Сейчас в ней действует режим ЧС муниципального характера. Всего в регионе с начала 2021 года выявили 15 случаев появления АЧС. Защитить животных от АЧС пока нет возможности - вакцины не существует. Поэтому, чтобы обезопасить животных, владельцы должны давать им только проваренный корм, не использовать подстилки из лесных трав и веток, а также регулярно травить крыс и мышей.