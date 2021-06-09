Сапега попросила родителей не винить Протасевича в ее задержании

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская студентка София Сапега в письме родителям попросила не винить ее друга, оппозиционного белорусского блогера Романа Протасевича, в том, что ее 23 мая задержали в Минске. Семья Сапеги в июне получила от нее первые три письма, их частично опубликовала "Русская служба Би-би-си".

Письма были написаны в СИЗО КГБ Белоруссии 27 мая, 1 и 3 июня.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел", - написала Сапега.

Он сообщила, что ее регулярно посещает врач, он выписал ей успокоительное и "колет глюкозу для аппетита", которую просит "называть сывороткой правды". Она много читает - до 600 страниц за три дня, делает упражнения и хорошо питается, время суток определяет по ежечасному бою колоколов.

По ее словам, она получила первые письма от родственников и друзей по университету, и получает продукты в передачах, а зеркало ей передать не разрешили, поскольку оно "было не таких параметров: "Нужно маленькое карманное и в пластмассовой рамке".

Сапега пишет, что сожалеет, что так и не защитила магистерскую диссертацию, и боится отстать от жизни и выйти "никем и абсолютно ненужной обществу".

Самолет Ryanair, в котором Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему о ее задержании на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал тогда Песков.