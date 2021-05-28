К Софии Сапеге впервые пустили адвоката

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что смог в пятницу посетить ее в СИЗО.

"Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось, - сообщил Филанович. - Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации".

Сапегу задержали 23 мая. Адвокат только 28 мая впервые смог ее увидеть.

Он добавил, что обжаловал постановление суда, который отклонил жалобу Сапеги на ее задержание.

"По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок", - сказал Филанович.

Суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию Сапеги на ее задержание ранее 28 мая. Суд рассматривал этот вопрос в закрытом режиме и в отсутствие задержанной.

Адвокат ранее обжаловал задержание Сапеги на том основании, что его не ознакомили с материалами о ее задержании и материалами дела.

"Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания, я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде", - сказал Филанович после суда.

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета и подруга белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. 23 мая они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, их самолет был принудительно посажен в Минске для проверки на предмет возможного минирования. После посадки Протасевича и Сапегу задержали и с тех пор они находятся под стражей.

Протасевич осенью 2020 года был объявлен Белоруссией в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Он - один из учредителей и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA и действующий редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Оба ресурса признаны Минском экстремистскими.

Сообщалось, что Сапега задержана по подозрению в совершении уголовных преступлений в 2020 году. В сети появилась видеозапись, на которой она говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.