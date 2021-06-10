Российский посол в Минске сообщил о встрече консула с Софией Сапегой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский консул в Минске 9 июня в очередной раз встретился с задержанной гражданкой России Софией Сапегой, сообщил на пресс-конференции в Минске посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

"Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила, - сказал дипломат. - С ней работают три белорусских адвоката".

Он напомнил, что в заключении в Белоруссии также находится гражданин России Евгений Дудников.

"Мы как посольство обязаны обеспечить нашим гражданам консульскую помощь, где бы они не находились. В то же время Сапега и Дудников - обладатели общегражданских российских паспортов и никакими исключениями из правового поля в Беларуси не обладают, - заявил посол. - Уровень контактов по этим вопросам очень высокий".

Студентка София Сапега была задержана 23 мая вместе с другом, белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс рейсом Ryanair, их самолет вынудили сесть в Минске и их сняли с рейса. Россиянке вменяют организацию массовых беспорядков и разжигание вражды. После задержания появилось видео ее заявления о том, что она редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокатов к Сапеге пустили только 28 мая. Они оспаривали в суде ее задержание на том основании, что их не ознакомили с материалами дела.

Уголовное дело против 20-летнего Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Россиянин был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по этой статье УК ему грозит до трех лет лишения свободы. Дудников живет в Минске около года, он зарабатывал озвучиваниемй мультфильмов, игр и рекламных роликов.