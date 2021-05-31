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Суд снова отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минский городской суд отклонил жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги, сообщил ее адвокат Александр Филанович.

"Заседание закрытое, поэтому без комментариев. Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания", - добавил он.

28 мая такую жалобу отклонил суд Партизанского района Минска. Адвокат Филанович тогда объяснил, что обжаловал задержание Сапеги на том основании, что его не ознакомили с материалами о ее задержании и материалами дела.

"Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания, я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде", - сказал Филанович после суда в минувшую пятницу.

31 мая во второй половине дня Следственный комитет Белоруссии должен предъявить Сапеге обвинение.

Сапегу задержали 23 мая вместе с оппозиционным блогером, одним из создателей телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они вместе летели из Афин в Вильнюс, их самолет был принудительно посажен в Минске, обоих сняли с рейса.

Адвоката к задержанной пустили только 28 мая.

Родственники Сапеги сообщили, что девушка арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Ее подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Вскоре после задержания в провластном белорусском телеграм-канале "Желтые сливы" появилась видеозапись, на которой Сапега говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Глава Белорусского МИД Владимир Макей предположил, что Сапегу будут судить в Белоруссии, но потом она может быть помилована.

Хроника 23 – 31 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
София Сапега Вильнюс Белоруссия Минск Роман Протасевич Литва Александр Филанович СКБ

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