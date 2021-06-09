В Петербурге сервисы по аренде электросамокатов приостановили работу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге пользователи приложений кикшеринговых сервисов в среду обнаружили, что не могут взять в аренду электросамокаты.

Приложение компании Whoosh стало рассылать клиентам уведомления о приостановке работы сервиса.

"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок", - говорится в сообщении.

Невозможно арендовать электросамокат и в приложениях сервисов Urent, Eleven, Red Wheels: пользователей предупреждают, что доступного транспорта в городе нет.

Комментариями названных компаний "Интерфакс" пока не располагает.

3 июня в СКР сообщили, что в Петербурге по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина следователи СК и полицейские пришли с обысками в офисы городских сервисов по аренде самокатов по делам о наездах на детей. Сообщалось, что следственные действия затронули кикшеринговые компании Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. В пресс-релизе были перечислены инциденты, после которых были возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью детей по неосторожности.

Затем стали поступать сообщения о задержании тех, кого подозревают в наездах на детей.

7 июня в СК Петербурга сообщили о новых обысках - в уже неназванной кикшеринговой компании - по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбудили после того, как в середине мая два человека на арендованных самокатах сбили на Невском проспекте мужчину и затем его избили. Следствие полагает, что ответственность за подобные инциденты должны нести пока не установленные "лица из числа руководства компании", которые не обеспечили безопасность пешеходов.

Одновременно в разных регионах России и в федеральных ведомствах стали говорить о необходимости разработки правил движения для электросамокатов.