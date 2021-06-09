Поиск

В Петербурге сервисы по аренде электросамокатов приостановили работу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге пользователи приложений кикшеринговых сервисов в среду обнаружили, что не могут взять в аренду электросамокаты.

Приложение компании Whoosh стало рассылать клиентам уведомления о приостановке работы сервиса.

"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок", - говорится в сообщении.

Невозможно арендовать электросамокат и в приложениях сервисов Urent, Eleven, Red Wheels: пользователей предупреждают, что доступного транспорта в городе нет.

Комментариями названных компаний "Интерфакс" пока не располагает.

3 июня в СКР сообщили, что в Петербурге по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина следователи СК и полицейские пришли с обысками в офисы городских сервисов по аренде самокатов по делам о наездах на детей. Сообщалось, что следственные действия затронули кикшеринговые компании Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. В пресс-релизе были перечислены инциденты, после которых были возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью детей по неосторожности.

Затем стали поступать сообщения о задержании тех, кого подозревают в наездах на детей.

7 июня в СК Петербурга сообщили о новых обысках - в уже неназванной кикшеринговой компании - по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбудили после того, как в середине мая два человека на арендованных самокатах сбили на Невском проспекте мужчину и затем его избили. Следствие полагает, что ответственность за подобные инциденты должны нести пока не установленные "лица из числа руководства компании", которые не обеспечили безопасность пешеходов.

Одновременно в разных регионах России и в федеральных ведомствах стали говорить о необходимости разработки правил движения для электросамокатов.

Петербург СКР Whoosh Urent Eleven Red Wheels

Новости по теме

Новости

В Петербурге блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек в больнице Рязани

Аппарат ИВЛ в рязанской больнице загорелся от короткого замыкания

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Дипломаты подтвердили участие посла Салливана в саммите в Женеве

Что случилось этой ночью: среда, 9 июня

Пандемия коронавируса

Угарный газ стал причиной гибели трех человек в рязанской больнице

Пандемия коронавируса

До трех человек увеличилось число погибших при пожаре в Рязани

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');