Eleven прекратит аренду самокатов в Петербурге до ввода новых правил

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белорусский кикшеринговый сервис Eleven сообщил, что не будет сдавать электросамокаты в аренду в Петербурге до тех пор, пока там не введут новые правила движения.

"Мы вынуждены были собрать все самокаты Eleven с улиц и временно приостановить работу сервиса в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что сейчас пересматриваются правила работы самокатных шерингов в городе. Пока новые правила не будут обнародованы и приняты, мы не возобновим работу", - заявили в пресс-службе компании.

Участники рынка считают, что между городом и бизнесом должен быть найден компромисс, чтобы сервис был безопасным и на улицах сохранялся порядок, но и чтобы предприниматели могли развивать свой сервис.

Кроме Петербурга, Eleven в России работает в Москве и Краснодаре.

С утра 9 июня в Петербурге пользователи стали получать уведомления от приложений кикшеринговых сервисов о приостановке их работы. Петербуржцы больше не могут брать напрокат самокаты от Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels.

В СК Петербурга сообщили, что проводят обыски по уголовным делам в офисах кикшеринговых компаний Mangoo и Вusyfly. 8 июня обыски прошли в помещениях Urent и Еleven. До этого сообщалось о следственных действиях у таких сервисов 3 и 7 июня. Следователи ищут предметы и документы, имеющие значения для расследования дел о наездах самокатов на пешеходов.

Дела возбуждены о причинении вреда здоровья по неосторожности и о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК напомнили о последних случаях наездов электросамокатов на людей и отметили повышенную безопасность этих средств передвижения, поскольку они едут быстро, бесшумно и их можно вовремя не заметить. Следователи предложили губернатору Петербурга Александру Беглову, чиновникам Смольного и начальнику ГУ МВД региона принять меры безопасности для граждан при эксплуатации электросамокатов.

"Создана рабочая группа по вопросам разработки, регламента и взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, в рамках которой обсуждаются вопросы установления на территории Санкт-Петербурга правил предоставления электросамокатов и зон, где их эксплуатация запрещена, где скорость ограничена, а также вопросы организации парковок", - говорится в последнем пресс-релизе СК.