Электросамокаты полностью запрещены на Невском проспекте и Дворцовой площади

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подписал с крупнейшими сервисами аренды электросамокатов соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города, сообщает пресс-служба комитета.

В основу соглашения включены следующие рекомендации: полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных. Все объекты улично-дорожной сети находятся в историческом центре города.

Кроме того, введено ограничение скорости до 10 км на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей.

Также пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

В среду, 9 июня, ряд кикшеринговых сервисов - Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels - приостановил работу в Петербурге. Одновременно проходят очередные обыски в компаниях Mangoo и Вusyfly по делу об оказании небезопасных услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, возбужденного после наездов на людей.