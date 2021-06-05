Почти половина россиян выступили за ограничения для вождения самокатов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Идею введения ограничений на законодательном уровне для вождения самокатов и электросамокатов поддерживают около половины россиян (49%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Сторонники введения ограничений предлагают ввести скоростной режим, выделить специальную категорию водительских прав с необходимостью прохождения медицинской комиссии и сдачи экзамена, выделить полосы движения, установить возрастные ограничения - не ниже 14-летнего возраста, а также обязать носить защитную экипировку, в частности шлем и перчатки.

Согласно исследованию, больше всего сторонников введения ограничений среди граждан в возрасте от 45 лет (58%).

В свою очередь, почти каждый четвертый россиянин (23%) не считает нужным вводить такого рода ограничения, больше всего противников таких изменений среди сограждан в возрасте до 34 лет (36%), отмечают в SuperJob.ru.

По данным опроса, не имеют какой-либо точки зрения относительно целесообразности ввода ограничений на вождение самокатов и электросамокатов 28% россиян.

Опрос был проведен 29-31 мая среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 375 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.