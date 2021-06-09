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Видеоблогера Дмитрия Ларина доставили на допрос в СК по делу Хованского

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - YouTube-блогер Дмитрий Ларин сообщил, что проходит свидетелем по делу Юрия Хованского, подозреваемого в публичных призывах к терроризму.

"Докладываю обстановку: я в СК, допрос, свидетель", - написал Ларин в своем телеграм-канале в среду.

Ранее в среду сообщалось о возбуждении в отношении Хованского уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и его задержании в Петербурге в качестве подозреваемого.

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По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню с призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма и его пропагандой, признаками угроз, унижения и применения насилия к людям по признаку национальности. В СК отмечают, что это подтверждается экспертизой. Хованский вину признал.

По данным источника "Интерфакса", уголовное дело в отношении блогера возбуждено после проверки по двум заявлениям с жалобами на песни, исполненные Хованским во время стримов.

По информации СМИ, речь идет о композициях о чеченских боевиках и теракте на Дубровке в 2002 году. Одна из них размещена около года назад на ютуб-канале с 25 подписчиками. Хованский признался, что не исполнял эти песни публично и принес за них извинения.

Согласно УК РФ, Хованскому в случае признания судом виновным в преступлении по части 2 статьи 205.2 грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Юрий Хованский Дмитрий Ларин

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