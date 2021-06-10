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СК попросил арестовать блогера Хованского за призывы к терроризму

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Юрия Хованского, задержанного за песню с призывами к террористической деятельности, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Материалы переданы судье Бражниковой. Заседание назначено на 15:00", - сказано в сообщении.

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Блогер Хованский был задержан в Петербурге в среду, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой, признаками угроз унижения и применения насилия к людям по признаку национальности. В СК отмечают, что это подтверждается экспертизой. Хованский вину признал.

По данным источника "Интерфакса", уголовное дело в отношении блогера возбуждено после проверки по жалобам на песню, исполненную Хованским во время стрима. Речь идет о композиции, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Она была размещена на YouTube-канале с 25 подписчиками около года назад. Хованский признался, что не исполнял эту песню публично, и принес за нее извинения.

Согласно УК РФ, Хованскому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Хованский - видеоблогер, рэпер, с июня 2019 года - помощник депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

Юрий Хованский

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