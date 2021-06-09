Меру пресечения блогеру Хованскому изберут в четверг

Блогер Юрий Хованский во время задержания Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении видеоблогера Юрия Хованского в четверг, 10 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к следствию. Блогера подозревают в публичных призывах к терроризму,

"С ходатайством по мере пресечения планируется выйти завтра. Статья у Хованского арестная", - сказал собеседник агентства.

Следствие может предъявить Хованскому обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) "в течение суток".

Статья предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

По данным источника, уголовное дело в отношении блогера возбуждено после проверки по двум заявлениям с жалобами на песни, исполненные Хованским во время стримов.

По информации СМИ, речь идет о композициях о чеченских боевиках и теракте на Дубровке в 2002 году. Одна из них размещена около года назад на YouTube-канале с 25 подписчиками. Хованский признался, что не исполнял эти песни публично и принес за них извинения.

СКH сообщал о возбуждении в отношении Хованского уголовного дела по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и его задержании в Петербурге в качестве подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый "не позднее 3 июля 2020 года", исполнил в интернете песню с призывами к террористической деятельности и публично оправдывающую терроризм.

Хованский вину признал.