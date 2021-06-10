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В Сочи ограничат скорость электросамокатов до 10 км/ч

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи разрабатывают схему пунктов прокатов "средств индивидуальной мобильности" (в частности, электросамокатов - ИФ) и хотят ограничить скорость передвижения такой техники по городу.

Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина констатировала, что на популярных туристических маршрутах скапливается подобная техника, она мешают ходить людям, в том числе и маломобильным гражданам.

Батяйкина подчеркнула, что на тротуаре электросамокаты обязаны двигаться со скоростью людского потока.

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"Вопросы правил передвижения на электросамокатах будут вынесены на ближайшую городскую комиссию по безопасности дорожного движения", - подчеркнула директор.

В июне этого года администрацией Сочи принято постановление, определяющее порядок и условия заключения договора на право размещения пунктов проката средств индивидуальной мобильности.

Батяйкина отметила, что данные предложения сформируют в единую схему, которая после согласования с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края будет размещена в интернете. Затем собственники бизнеса должны обратиться в администрацию города с заявлением о заключении договора на право размещение пунктов проката.

Накануне власти Петербурга ввели ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком. Кроме того введен полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных.

Мосгордума предложила вести черный список нарушителей, которым будет запрещена аренда электросамокатов в столичных сервисах.

Сочи

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