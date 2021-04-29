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Волков объявил о роспуске штабов Навального

Волков объявил о роспуске штабов Навального
Леонид Волков
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сторонник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального и добавил, что некоторые штабы закроются, но большинство продолжат работу как независимые общественно-политические движения. Он заявил об этом на своем канале в Youtube.

По его словам, эти движения не будут получать финансирование и помощь: "Мы не сможем их больше финансировать, мы не сможешь помогать с дизайном или с IT-решениями, мы не будем ставить им задачи". Работать в прежнем формате сторонники Навального не смогут из-за рисков уголовного преследования.

Волков добавил, что "Штабов Навального" больше не существует, однако есть региональные политики и самостоятельные организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и организацией митингов".

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в суд административный иск о признании экстремистскими организаций "Штабы Навального", Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО-иноагентов) "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности". Ведомство уточнило, что будет добиваться ликвидации и запрета деятельности всех трех организаций.

26 апреля стало известно, что городская прокуратура приостановила деятельность движения "Штабы Навального". В тот же день сторонники Навального сообщили, что в связи с этим решением приостанавливают работу и прекращают вести страницы штабов в соцсетях.

Леонид Волков Алексей Навальный Мосгорсуд Мосгорпрокуратура

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