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В московском метро опробуют технологию 5G

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве начали реализацию проекта по проникновению пятого поколения мобильной связи (5G) в систему метрополитена, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект", - сказал Собянин на пленарной сессии Форума умных городов.

Мэр города добавил, что технология 5G сегодня апробируется на базе восьми полигонов в Москве.

В начале марта сообщалось, что МТС запускает пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.

5G - пятое поколение мобильной связи, телекоммуникационный стандарт. Он, в частности, должен обеспечить более высокую пропускную способность связи по сравнению с технологиями 4G.

Сергей Собянин Москва

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