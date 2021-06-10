Мэрия Новосибирска намерена ограничить использование электросамокатов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Новосибирска рассчитывают в ближайшее время подписать с компаниями по прокату электросамокатов документ, регулирующий движение на этих средствах передвижения и работу соответствующих сервисов.

Как сообщает пресс-центр мэрии, документ может быть подписан в ближайшее время с компаниями Whoosh и Urent.

Соглашением предусматривается, в частности, запрет движения самокатов на территории парков культуры и отдыха за исключением велодорожек, при этом скорость ограничивается до 10 км/ч.

Ограничение скоростного режима до 15 км/ч предусмотрено на улицах с интенсивным движением, до 20 км/ч - на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, до 25 км/ч - на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре.

Также не допускается размещение электросамокатов на территориях скверов, парков культуры и отдыха, на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры, на газонах, тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,25 м, а также ближе 5 метров до остановок общественного транспорта, ближе 15 метров до входов в станции метрополитена.

Будет запрещено оставлять электросамокаты на территории, прилегающей к памятникам, монументам, объектам культурного наследия, в радиусе менее 30 метров.

Ранее стало известно, что власти Сочи хотят ограничить скорость передвижения такой техники по городу. На тротуаре электросамокаты обязаны двигаться со скоростью людского потока, отмечали в горадминистрации.

Власти Петербурга ввели ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком. Кроме того введен полный запрет движения электросамокатов в историческом центре.

Мосгордума предложила вести черный список нарушителей, которым будет запрещена аренда электросамокатов в столичных сервисах. В центре Москвы и в парках скорость для арендованных электросмокатов ограничили до 15 км/ч.