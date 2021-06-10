Суд признал законным включение "Альянса врачей" в реестр иноагентов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск о признании незаконным решения Минюста о включении профсоюза "Альянс врачей", возглавляемого соратницей Алексея Навального Анастасией Васильевой, в реестр иностранных агентов, сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитной группы "Агора" Федор Сирош, представляющий истца.

"Замоскворецкий районный суд только что признал законным решение Минюста о включении "Альянс врачей" в реестр иностранных агентов. Решение обжалуем", - сказал Сирош.

"Альянс врачей" просил суд признать распоряжение Минюста незаконным и обязать его исключить профсоюз из реестра иноагентов.

По мнению истца, включение организации в реестр иноагентов "создает препятствие для деятельности общественнозначимой некоммерческой организации, чем нарушаются права на свободу выражения мнения, распространение информации и свободу деятельности общественных объединений".

По информации Минюста, пояснил адвокат, в 2020 году "Альянс врачей" получил из иностранных источников 7 платежей на общую сумму почти 70 тыс. руб.

Кроме того, рассказал Сирош, в ходе процесса, Минюст представил суду справку, согласно которой "Альянс врачей" "осуществляет деятельность, не соответствующую его уставным целям".

В ведомстве считают, что глава профсоюза Васильева призывала к участию в митингах и сама была оштрафована за участие в них, и, говорится в справке, "таким образом, указанные действия профсоюза не направлены на представление и защиту социальных, трудовых прав и интересов его членов, а свидетельствуют об осуществлении политической деятельности".

"Альянс врачей", подчеркнул Сирош, представил суду расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования.

"Альянс врачей" был внесен в реестр иноагентов 17 марта.