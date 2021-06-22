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НКО "Лаборатория социальных наук" объявлена в РФ иноагентом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в список иностранных агентов некоммерческую организацию содействия образованию "Лаборатория социальных наук" ("ЛСН").

Автономная некоммерческая организация по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук" пополнила реестр НКО-иноагентов во вторник.

В качестве источников ее финансирования указан фонд Oxford Russia Fund (Великобритания), а целей деятельности - "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

Видами политической деятельности "ЛСН" в министерстве считают распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов.

Сайт "ЛСН" сообщает, что это исследовательский и образовательный проект по изучению общественных процессов, который в партнерстве с Оксфордским российским фондом проектирует и организует стипендиальные и грантовые программы для молодых исследователей в области социальных наук Oxford Russia Fellowship, Oxford Russia Scholarship, Oxford Russia Postdoc.

Также "Лаборатория" разрабатывает методики преподавания и проводит проектно-исследовательские школы по общественным наукам, содействует актуальным научным исследованиям, их публикации и распространению, участвует в разработке и проведении семинаров Russian Readings в зарубежных университетах.

Лаборатория социальных наук Минюст

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