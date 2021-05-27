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Перехватчик МиГ-31 поднимался на сопровождение самолета ВВС Норвегии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные второй день подряд поднимали в воздух перехватчик МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении флота.

По ее данным, самолет ВВС Норвегии приближался к госгранице России. Чтобы опознать воздушную цель и не допустить нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

После разворота иностранного военного самолета от границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ не допущено, сообщила пресс-служба флота.

Накануне российские военные также сообщали о сопровождении норвежского самолета в районе Баренцева моря.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия – ракетного комплекса "Кинжал".

МиГ-31 РФ Норвегия

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