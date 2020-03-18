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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова будут закрытыми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Другой России".

Там пояснили, что Лимонов сам хотел не сообщать информацию о похоронах.

Причиной смерти политика стало онкологическое заболевание, говорится в сообщении.

Исполком незарегистрированной партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов, выпустил официальное заявление, в котором подчеркнул, что они будут продолжать дело своего основателя.

"Нам нужно продолжить дело Лимонова, партийная работа не должна останавливаться, запланированные акции не должны отменяться. Партия в ближайшее время объявит о своих дальнейших планах. Помните: наш Бог - Россия, Партия - наша Церковь, наш Пророк - Эдуард Лимонов", - говорится в заявлении.

Лимонов умер 17 марта в Москве на 78-м году жизни в больнице в Москве.

Умер Эдуард Лимонов

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Эдуард Лимонов во время митинга партии "Другая Россия" в Москве. 31 мая 2019 года.Во время акции "Стратегия-31" на площади Краснопресненская застава в Москве. 31 июля 2015 года.Митинг в защиту 31-ой статьи Конституции РФ в Москве. 31 июля 2011 года.Во время акции оппозиции "За честные выборы" на Площади Революции. 10 декабря 2011 года.Эдуард Лимонов во время задержания на несанкционированной акции протеста в Москве. 31 марта 2012 года.Лидер оппозиции Эдуард Лимонов после задержания. 31 мая 2013 года.Эдуард Лимонов во время презентации новой книги в Москве. 20 июня 2006 года.Эдуард Лимонов возвращается в столицу после освобождения из колонии. 1 июля 2003 года.Эдуард Лимонов участвует в демонстрации 7 ноября 1997 года
Эдуард Лимонов во время митинга партии "Другая Россия" в Москве. 31 мая 2019 года.
Эдуард Лимонов Другая Россия

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