Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова будут закрытыми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Другой России".

Там пояснили, что Лимонов сам хотел не сообщать информацию о похоронах.

Причиной смерти политика стало онкологическое заболевание, говорится в сообщении.

Исполком незарегистрированной партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов, выпустил официальное заявление, в котором подчеркнул, что они будут продолжать дело своего основателя.

"Нам нужно продолжить дело Лимонова, партийная работа не должна останавливаться, запланированные акции не должны отменяться. Партия в ближайшее время объявит о своих дальнейших планах. Помните: наш Бог - Россия, Партия - наша Церковь, наш Пророк - Эдуард Лимонов", - говорится в заявлении.

Лимонов умер 17 марта в Москве на 78-м году жизни в больнице в Москве.