Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Цеповяза

Ее защита намерена обжаловать решение в связи с тяжелым состоянием подопечной

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в воскресенье избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей супруге осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталье Стришной, которую ранее задержали по подозрению в вымогательстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эдуард Чургулия.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 дней, хотя мы настаивали на том, чтобы Наталью отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем: она инвалид второй группы, у нее серьезное онкологическое заболевание. В процессе заседания ей стало плохо, ей вызывали "скорую", однако суд посчитал, что заболевание не препятствует нахождению под стражей", - сказал он.

Чургулия отметил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда в установленном законом порядке.

"Жалобу подам в кратчайшие сроки - уже в понедельник, - добавил защитник. - Мы также будем ходатайствовать о проведению медосвидетельствования, Стришная не может обходиться без лекарств, которые у нее заканчиваются, а получить их она может только лично, что невозможно сделать, находясь под арестом".

Чургулия подчеркнул, что Стришная обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Как сообщалось, полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата в субботу по подозрению в вымогательстве около 70 млн рублей. По словам адвоката Стришной, по версии следствия, она якобы вместе с братом в 2010 году, в составе "банды Цапка" вымогали эти деньги у коммерсанта, на основании заявления которого было возбуждено уголовное дело.

По мнению адвоката, возбужденное против его клиентки дело "абсолютное безумное и абсурдное".

Ранее сообщалось, что Кущевский районный суд в январе 2019 года постановил взыскать с осужденного Вячеслава Цеповяза более 4 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи в рамках бракоразводного процесса.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.