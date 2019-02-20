Потерпевшие смогли взыскать с банды Цапка лишь сотую часть положенных им компенсаций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Судебные приставы смогли взыскать с осужденных участников банды Сергея Цапка из кубанской станицы Кущевская 1,5 млн рублей из полагающихся по решению суда более 100 млн рублей компенсаций в пользу потерпевших, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю в среду.

"На исполнении находятся производства о солидарном взыскании с Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева в счет компенсации морального вреда 100 млн рублей в пользу каждого из семи взыскателей в равных долях по 14 млн 285 тыс. 714 рублей. На текущий момент остаток задолженности, подлежащей взысканию составляет 99 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что взыскание обращено на доходы Рябцева по месту отбывания наказания, а также жилой дом осужденного в станице Кущевская стоимостью более 1,3 млн рублей. Повторные торги по данному объекту недвижимости пройдут в конце февраля. Иное имущество не выявлено.

С банковских счетов Алексеева и Быкова взыскано, соответственно, 13 тысяч рублей и 67 тысяч рублей. Иное имущество, принадлежащее Алексееву и Быкову, не выявлено. С их доходов в местах заключения также производятся удержания в пользу потерпевших.

Наибольшая сумма взыскана с Николая Цапка - родного дяди лидера банды. Принимаются меры по обращению взыскания на долю в уставном капитале ООО "Оригинал", принадлежащую Цапку.

"Также на исполнении находятся производства о взыскании с Цапка задолженности в размере 4,5 млн рублей. За счет реализации совместного с супругой имущества взыскано 500 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в пользу потерпевших взыскано 150 млн рублей из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти Цапка, данные средства выплачивались с арестованных банковских счетов его матери и гражданской супруги Анжелы-Марии.

Банда Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За время ее участниками были убиты 19 человек. Еще два убийства не были доведены до конца. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2,328 млрд рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Джалиль Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.